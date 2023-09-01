CHP'de yerel seçim hazırlıkları! CHP lideri Kılıçdaroğlu il ve ilçelerde performans ölçümü yaptırıyor

CHP'de yaklaşan yerel seçimler öncesi başkan adayları konusu gündemde... İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına adaylık konusunda sorun yok. Fikret Bila, Kılıçdaroğlu'nun CHP’li belediye başkanlarının olduğu illere ve ilçelerde performans ölçümü yaptırdığını yazdı.

Abone ol

CHP’nin mevcut belediye başkanları arasında hangileri tekrar aday gösterilecek, hangilerinin yerine yeni aday gösterilecek sorusunun yanıtları merak ediliyor. CHP’de İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına adaylık konusunda sorun yok. İstanbul adayı İmamoğlu, Ankara adayı Yavaş.

CHP’li belediye başkanlarının olduğu illere ve ilçelere gelince.

Fikret Bila, Kılıçdaroğlu'nun bu il ve ilçelerde performans ölçümü yaptırdığını açıkladı. Bila şunları kaydetti:

Bir yandan kamuoyu yoklamalarıyla vatandaşın belediye hizmetlerinden memnun olup olmadığı araştırılırken bir yandan da sandık sonuçları karşılaştırılıyor.

İki dönem veya daha fazla süredir belediye başkanı olanlar için son iki yerel seçimde oylarını artırıp artırmadığına bakılıyor. Ayrıca 2019 yerel seçiminde o il veya ilçede CHP’nin aldığı oyun 14-28 Mayıs milletvekili seçimlerinde artıp artmadığı saptanıyor.

Kamuoyu yoklaması ve CHP örgütünün araştırmalarında halk belediye hizmetlerinden memnunsa ve başkan partinin oylarını artırmışsa önümüzdeki yerel seçimde de aday gösterilmesi kesinlik kazanıyor.

Eğer aksi olmuşsa, vatandaş belediye hizmetlerinden memnun değilse, partinin oyları bir önceki seçime göre düşmüşse o il veya ilçede mevcut belediye başkanı değil yeni bir ismin aday gösterilmesine karar veriliyor.

Bu ölçü ile bakıldığında İmamoğlu ve Yavaş’ın yanı sıra Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in yeniden aday gösterilmeleri bekleniyor.

Hatay ve İzmir belediye başkanlıkları ise şimdilik belirsiz.

Hatay’da deprem sonrasında belediye hizmetleriyle ilgili vatandaştan çok şikayet geldiği, partinin yaptırdığı yoklamalarda ortaya çıkan sonucun olumsuz olduğu bilgisi parti yönetimine ulaşmış durumda.

İzmir için ise kararın İYİ Parti ile yapılacak görüşmeler sonrasında verilmesi bekleniyor.

CHP’nin yeniden kazanması olasılığı çok yüksek olan 65 ilçede de performans ölçümü yapıldı. 65 belediyeden 16’sı için sonuç olumlu çıktı. Performans ölçümünü geçen ilçe belediyelerinin başında Ankara Çankaya Belediyesi geliyor. 2014 yerel seçimlerinde yüzde 64 oyla seçilen Alper Taşdelen, 2019 yerel seçimlerinde oyunu yüzde 74’e yükseltti. CHP’nin 2018 milletvekili seçimlerinde yüzde 47 olan oyu, 14-28 Mayıs seçimlerinde yüzde 54,5’e yükseldi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçiminde Çankaya’da 14 Mayıs’taki ilk turda yüzde 74, 28 Mayıs’ta yapılan ikinci turda ise yüzde 78 oy aldı.

Vatandaş memnuniyeti yüksek olan ve CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun oylarını artıran Çankaya için Taşdelen’in yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

CHP’de dikkatle izlenen bir diğer konu da delege seçimleri ve ilçe kongreleri. Ankara’da ilçe kongreleri tamamlandı. İlçe başkanları büyük ölçüde yenilendi. İlçe kongrelerinde yeni yönetimler oluşturulurken yüzde 33 kadın, yüzde 20 genç kontenjanı uygulandı.

CHP, Ankara’da il başkanı ve yönetiminde de değişikliğe gitmeyi planlıyor. Kılıçdaroğlu’nun yeni il başkanı olarak önerdiği isim Dr. Ümit Erkol.

Erkol sivil toplum kuruluşlarında özellikle de Tabipler Birliği Ankara Şubesi’ndeki çalışmalarıyla tanınıyor. Yapılan yoklamalara göre yeni seçilen ilçe yönetimleri ve il delegeleri Erkol’un il başkanlığına sıcak bakılıyor.

İl kongrelerinin tamamlanmasından sonra CHP’de kurultay heyecanı yaşanacak.

Kurultayda Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa yeniden aday gösterilmesi de kesinleşmiş durumda.