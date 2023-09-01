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Erdoğan'a hakaret etmişti! Alman 'komedyen' zorda: Rekor tazminat talep edildi

Erdoğan'a hakaret etmişti! Alman 'komedyen' zorda: Rekor tazminat talep edildi

2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Alman komedyen Jan Böhmermann kendisine yönelik bir tazminat davasıyla gündem oldu.

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Almanya’da 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği bir şiir yazan ve o dönem Ankara-Berlin hattında ipleri geren komedyen Jan Böhmermann yeniden gündemde… Bu sefer Böhmermann’ın sözleri yüzünden ZDF’ye açılan 100 bin euroluk tazminat davası ülke gündeminde bomba etkisi yarattı.

2022 yılının Ekim ayında ZDF’de bir programa katılan Böhmermann, Bilgi Güvenliği Federal Ofisi Başkanı Arne Schönbohm’un Rusya istihbarat servisiyle yakın bağlantısı olduğunu iddia etmişti.

Böhmermann’ın bu sözleri sonrasında Schönbohm İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından görevden alınmıştı. Bu kararla mücadele eden Schönbohm da, Kamu Yönetimi Akademisi Başkanı olarak görevlendirilmişti.

Schönbohm’un avukatı Markus Hennig, Alman haber ajansı dpa’ya açıklamalarda bulunarak geçen hafta ZDF’ye karşı sürecin başladığını duyurdu. 100 bin euro tazminatın yanı sıra Schönbohm’un Rusya ya da başka ülkelerle bir bağlantısı olmadığının açıklanmasının talep edildiği de aktarıldı.

ZDF’nin ise yasal süreci uzatmaya karar verdiği belirtildi.

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