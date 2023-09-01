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Şenol Güneş'ten transfer sorusuna esprili cevap

Şenol Güneş'ten transfer sorusuna esprili cevap

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transferle ilgili gelen bir soruya "Bugün transferi şoförle tesise yapacağım." diye yanıt verdi.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i sahasında 1-0 yenerek gruplara kalmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"En son Sivas'a mağlup olmuştuk"

"Gruplara kalmamız ve düşündüğümüz oyun planının sahada yansımasını görmek sevindirici. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bütün oyuncularımız sahada görevlerini yaptılar. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Gayretli, olumlu oynamayı düşünen bir takım olarak iyi göründük. Seyircilerimiz de tribünleri doldurdu. Onlara teşekkür ediyorum. Pazar günü onlara daha çok ihtiyacımız olacak. En son Sivas'a mağlup olmuştuk, önemli bir maç."

"Biz bir aileyiz"

"Biz bir aileyiz, yönetime ve başkana teşekkür ediyorum. Camialar iyi günde kötü günde birlikte olur. Sıkıntılarımızı kendi içimizde tartışırken moralimizi dağıtmayalım. Moral herkese lazım, bütün ülkeye lazım."

"Erken konuşmaya gerek yok"

"Şu an maçın yorgunluğu var. Bunu bir an evvel toparlayıp Sivas maçına hazırlanacağız. Gruplarla kimlerle eşleşeceğiz, bunları konuşacağız daha sonra. Daha kura çekilecek, rakipler belli olacak. Erken konuşmaya gerek yok, biz işimize bakacağız."

Transfer sorusuna esprili cevap

Şenol Güneş, "Kaç transfer düşünüyorsunuz" şekinde yöneltilen soruya, "Bugün transferi şoförle tesise yapacağım. Başka transfer yapmayacağım." diye cevap verdi.

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