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Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Vize serbestisi görüşmesi

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Vize serbestisi görüşmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Yılmaz, vize serbestisi açıklaması yaptı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bir çok konu görüşüldü.

'Vize serbestisi önemli gündem maddelerimizi oluşturuyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Görüşme kapsamında, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye-AB ilişkileri köklü, çok boyutlu ve sadece Türkiye ve AB için değil, aynı zamanda bölgemiz için de hayati önem taşıyor. Bu durumun en somut yansımasını Rusya-Ukrayna savaşında bir kez daha gördük. Türkiye olarak AB ile ilişkilerimize yönelik siyasi engellerin bir an önce sonlandırmasını, ilişkilere yeniden ivme kazandırmayı ve yapısal diyalog mekanizmalarını sürekli açık tutmayı çok önemli görüyoruz. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu’nun hızlandırılması bu süreçteki önemli gündem maddelerimizi oluşturuyor. AB ile Türkiye arasındaki yakın mali iş birliğinin artırılması ve genişletilmesini de yine AB'ye katılım sürecinin temel bir unsuru olarak görüyoruz. AB ile karşılıklı iş birliğimiz, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, sürdürülebilir şehir içi ulaşım ve temiz enerji gibi alanlarda yeni fırsatlara olanak tanıyacaktır. Ayrıca yıkıcı depremlerin ardından AB’nin gösterdiği dayanışma için teşekkür ediyor, 20 Mart’taki Uluslararası Donörler Konferansı’nda AB tarafından taahhüt edilen yardımların hızla gerçekleşmesini görmek istiyoruz.”

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