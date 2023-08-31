Fidan-Lavrov görüşmesi sonrası kritik kararlar!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Görüşme sonrası iki bakan ortak açıklamalarda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’da mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ile Tahıl Koridoru konusu gündeme geldi.

Görüşmenin ardından iki bakan basın toplantısı düzenledi. Bakan Hakan Fidan, Tahıl Koridoru için Türkiye’nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu yineledi.

Lavrov ise Tahıl Koridoru konusunda Rusya'ya güvence verilmediği sürece ilerleme kaydedilemeyeceğini söyledi. Lavrov, “BM ile yapılan paket anlaşmadaki şartlarımız karşılandığı zaman, tahıl anlaşmasına döneceğiz.” diyerek hazır olduklarını belirtti.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Özellikle deprem sonrası ve orman yangınlarındaki destekleri için şükranlarımız sunuyorum Rusya ile köklü bir geçmişimiz var ikili ve bölgesel konularda temas halindeyiz. Bu bölgemiz için kritik önem taşıyor.

Samimiyete dayanan güçlü bir dostluğumuz mevcuttur. Bugün de gerek ikili bölgesel konularda istişarelerde bulunduk. Tahıl koridorunun kritik rolü vurguladık girişiminin yeniden canlandırılmasını ülkemizin yoğun çaba ve katkılarıyla girişimin canlandırılmasını vurguladık.

"Rusya'nın taleplerini anlamaya dayalı bir süreç işliyor"

Tahıl koridorunun yeniden canlandırılması önemli gündem maddemizdi.

Rusya'nın taleplerini anlamaya dayalı bir süreç işliyor. Türkiye ve Rusya'nın iki lideri önümüzdeki günlerde Soçi'de bir araya gelecek. Bizim bugünkü ziyaretimiz bu önemli görüşmenin hazırlığıydı. Biz bugün konunun teknik detaylara girip sunacağımız brifinglerin hazırlığıydı. Hem dünya gıda güveliği hem de Karadeniz'in istikrarı için çabalarımıza devam edeceğiz.

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Lavrov: Takdirle karşılıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamada "Batı ülkelerinin şüphe uyandıran girişimlerine rağmen biz Türkiye'nin dış politikasını takdirle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Lavrov'un açıklamaları şu şekilde;

Ermenistan ve Rusya arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini değerlendirdik. Ermenistan Azerbaycan Rusya ve Rusya anlaşmalara göre önce ulaşım bağ ve iletişimi gelişmesinin aynı sıra çatışma sonrası yeniden yapılanması söz konusu. Türkiye pozitif rol oynuyor bu konuda.

Ankara – Şam ilişkilerindeki yeni adımları ele alındı. Türkiye gaz merkezini de ele aldık.

Ermenistan-Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi de değerlendirildi. Ermenistan-Azerbaycan-Rusya arasında varılan anlaşmalara göre çatışma sonrası yeniden yapılanma söz konusuydu. Türkiye bu konuda pozitif bir rol oynuyor.

Türkiye’nin dış politikasını takdirle karşılıyoruz. Tahılın dünyadaki ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilmesini konuştuk.

Bizler halihazırda 18 Temmuz'da Karadeniz girişimi kapsamında çalışmalar durduruldu biliyorsunuz. Bu konuda bizim anlayışımız, Batı'da her şeyden önce koridor kapsamında anlaşmanın canlandırılması için adımlar atılıyor. Putin net ifade etti, tedbirler alacağız dedi. Yerine getirilmemiş hükümlerin yerine getirilmesini istiyoruz dedi. Konuşmaların somut karara dönüşmesi durumunda Karadeniz girişimini ele almaya hazır olacağız.

Katar'lı meslektaşlarımızla mali açıdan bu girişime katılmak istiyor. Biz takdirle karşılıyoruz Türkiye'nin dış politika yaklaşımını. Batı ülkeleri her türlü bu istikameti şüphe altında bırakmaya çalışıyor. Bu kapsamda bizler yapıcı olarak eşit partner olarak çalışmaların karşılıklı olarak faydalı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye açısından da faydalı olduğunu biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik temelindeki dış politikasını takdirle karşılıyoruz.