BIST 7.918
DOLAR 26,68
EURO 28,99
ALTIN 1.666,86
HABER /  POLİTİKA

"Merkez Bankası rezerv satışı ile kura müdahale ediyor" iddiasına Bakan Şimşek'ten yalanlama

"Merkez Bankası rezerv satışı ile kura müdahale ediyor" iddiasına Bakan Şimşek'ten yalanlama

Merkez Bankası'nın rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddialarına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın rezerv satışı ile kura müdahale iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi.

Merkez Bankası'nın rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddia edildi. İddiaların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

Bakan Şimşek: İddia gerçeği yansıtmıyor

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakan Şimşek şunları söyledi: "Merkez Bankası'nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Ali Hakan Kara'nın mesajları durumun iyi bir izahı olmuş.

"Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz"

Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Yunanistan'ı kızdırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Yunanistan'ı kızdırdı
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen ikinci ülkesi oldu
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen ikinci ülkesi oldu
Aksaray'da korkunç kaza! 2 tır ve 1 kamyon birbirine girdi: 2 yaralı
Aksaray'da korkunç kaza! 2 tır ve 1 kamyon birbirine girdi: 2 yaralı
Bakan Ali Yerlikaya: Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ'cü yakalandı
Bakan Ali Yerlikaya: Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ'cü yakalandı
Huzursuz bacak sendromu kabusunuz olmasın!
Huzursuz bacak sendromu kabusunuz olmasın!
11 yaşındaki kızından babasına insanlık dersi! Kızını sokak ortasında döven babayı dayaktan kızı kurtardı
11 yaşındaki kızından babasına insanlık dersi! Kızını sokak ortasında döven babayı dayaktan kızı kurtardı
Nijer'de askeri yönetimden Fransa büyükelçisinin sınır dışı edilmesi talimatı
Nijer'de askeri yönetimden Fransa büyükelçisinin sınır dışı edilmesi talimatı
Strese gerek yok! Çocuğunuzu 8 adımda okula hazırlayın!
Strese gerek yok! Çocuğunuzu 8 adımda okula hazırlayın!
Amasya'da kaçak göçmenlere geçit verilmedi! Tır dorsesinde yurda giren kaçak göçmenler dron desteğiyle yakalandı!
Amasya'da kaçak göçmenlere geçit verilmedi! Tır dorsesinde yurda giren kaçak göçmenler dron desteğiyle yakalandı!
AB, Rusya'dan rekor miktarda LNG ithal ediyor!
AB, Rusya'dan rekor miktarda LNG ithal ediyor!
X'e sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor!
X'e sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor!
Bosna Hersek ile Türkiye arasında askeri işbirliği!
Bosna Hersek ile Türkiye arasında askeri işbirliği!