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11 yaşındaki kızından babasına insanlık dersi! Kızını sokak ortasında döven babayı dayaktan kızı kurtardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
11 yaşındaki kızından babasına insanlık dersi! Kızını sokak ortasında döven babayı dayaktan kızı kurtardı

Sakarya Karasu'da 11 yaşındaki kızını sokak ortasında darp eden baba vatandaşların sert müdahalesi ile neye uğradığını şaşırdı. Kızın babasının boğazını sıkarak engellemeye çalışan vatandaşlar ve yaşanan kargaşa güvenlik kamerasına yansıdı.

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İncilli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kahvenin önüne gelen kız çocuğu babasını çağırttı. Dışarı çıkan G.V. isimli baba, kızının söylediklerini dinledikten bir süre sonra, küçük kıza vuramaya başladı.

Kahvehane önünde oturan vatandaşlar, olaya müdahale ederek küçük kızı babasının elinden alırken diğer vatandaşlarda dışarı çıkarak vicdansız babanın boğazını sıkarak saldırdı.

Şiddete maruz kalan küçük kızın ise o anlarda "Babama vurmayın" diyerek darp edilmekten kurtardı. Adeta insanlık dersi veren küçük kız bölgeden uzaklaşırken yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, vicdansız babanın kızına darp etmesi, çevredekilerin müdahalesi, kahvehane içindeki vatandaşların dışarı çıkarak G.V. isimli şahsın boğazını sıkması yer alıyor.

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