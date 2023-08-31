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Bosna Hersek ile Türkiye arasında askeri işbirliği!

Bosna Hersek ile Türkiye arasında askeri işbirliği!

Bosna Hersek ile Türkiye 2023 yılına ilişkin askeri işbirliği planını imzaladı.

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir araya gelen Savunma Bakan Yardımcısı Zoran Sajinovic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mustafa Sıtkı Tatar, 2023 yılı için Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili askeri işbirliği planına imza attı.

Bosna Hersek Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sajinovic ve Tatar'ın, iki ülke arasında bu zamana kadar devam eden askeri işbirliğinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettikleri belirtildi.

Tarafların, imzalanan plan çerçevesinde ortak faaliyetlerin daha da artırılması temennisinde bulunduğu aktarılan açıklamada, söz konusu planın gelecek işbirliği için büyük önem taşıdığı kaydedildi.

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