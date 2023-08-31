Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan memur zammı açıklaması! Enflasyon karşısında koruyacağız

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranı, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinin altında kaldı. Hakem Heyeti hükümetin teklifini aynen kabul etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerine 2024 ve 2025’te yapılacak zam oranının belli olmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları kapsamındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 7. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında Hakem Heyeti 5 kez toplanmış; ancak yine hükümetin önceki toplantılarda sunduğu teklif kabul edildi.

Hem Memur-Sen’in talep ettiği zam oranının hem de Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerinin altında kalan zam oranına rağmen Işıkhan’ın “Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz” açıklamaları dikkat çekti.

Merkez Bankası 2024 enflasyon tahmini yüzde 33, 2025 tahmini ise yüzde 15 seviyesine yükseltilmişti. Bakan Işıkhan şöyle konuştu:

Enflasyona ezdirmeyeceğiz

“Memur ve memur emeklilerimizin 2024-2025 yılları kapsamındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 7. Dönem Toplu Sözleşmemiz kapsamında Hakem Heyeti; 2024 yılı için yüzde 15+10 2025 yılı için yüzde 6+5 zam oranı üzerinde karar kılmıştır.

Özellikle kamu görevlilerimiz adına talep edilen 50 maddenin aynı şekilde kabulü ve diğer sosyal haklar hususunda da önemli kazanımlara imza attığımız Toplu Sözleşmemizin, başta kamu çalışanlarımız, kamu emeklilerimiz ve aileleri olmak üzere çalışma hayatımızın tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum.

Süreci karşılıklı anlayış, istişare ve nezaket ilkelerimiz çerçevesinde yürüten Konfederasyonlarımız ve genel yetkili sendikalarımıza, emek veren tüm komisyonlara ve müzakere heyetlerine teşekkür ediyorum. Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz.”