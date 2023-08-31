Kayseri'den Mersin'e düğüne giden genç girdiği denizde boğularak can verdi!
Kayseri'den Mersin'e arkadaşının düğünü için giden 24 yaşındaki genç serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.Abone ol
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı Aslantaş Mahallesi’nde yaşayan İ.A. (24), arkadaşının düğününe katılmak için Mersin’e gitti. Düğünden sonra serinlemek için denize giren İ.A., boğularak hayatını kaybetti.
İ.A.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürülürken, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Tomarza'da toprağa verilecek.