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Kayseri'den Mersin'e düğüne giden genç girdiği denizde boğularak can verdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'den Mersin'e düğüne giden genç girdiği denizde boğularak can verdi!

Kayseri'den Mersin'e arkadaşının düğünü için giden 24 yaşındaki genç serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı Aslantaş Mahallesi’nde yaşayan İ.A. (24), arkadaşının düğününe katılmak için Mersin’e gitti. Düğünden sonra serinlemek için denize giren İ.A., boğularak hayatını kaybetti.

İ.A.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürülürken, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Tomarza'da toprağa verilecek.

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