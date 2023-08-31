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Okula uyum programı 4 Eylül'de başlayacak

Okula uyum programı 4 Eylül'de başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul öncesi, ilkokul 1'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencilerinin 4 Eylül'de uyum programına başlayacağını bildirdi.

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MEB tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseye başlayacak öğrenciler için okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları hazırlandı.

Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 4-8 Eylül'de okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

Okul öncesinde, aile ve çocuklarla gerçekleştirilecek uyum sürecine destek olmak amacıyla hazırlanan okula uyum rehberinde, uyum haftasına yönelik uygulama çizelgesi ile 12 etkinlik örneğine yer verildi.

İlkokul 1'inci sınıflar için hazırlanan rehberde de uyum haftası uygulama çizelgesi ile 9 etkinlik örneğine yer verildi.

Ortaokullara yönelik rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül'de

Ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Velilere yönelik okula uyum rehberi sunumu 11 Eylül Pazartesi yapılacak, ikinci gün aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik çocuklarla etkinlikler yapılacak.

Uyum haftasında ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9'uncu sınıf öğrencileriyle velileri, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilecek.

Ayrıca bu bir haftalık dönemde, öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması ve okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi hedeflendi. Liseye başlayan öğrenciler ve velileri için de etkinlikler planlandı.

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