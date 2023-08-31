BIST 7.954
DOLAR 26,67
EURO 29,07
ALTIN 1.668,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kastamonu'da polisi harekete geçiren iddia! 'Babam bahçeye bomba gömmüş'

Kastamonu'da polisi harekete geçiren iddia! 'Babam bahçeye bomba gömmüş'

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde 2 ay önce hayatını kaybeden emekli bir polis memurunun yıllar önce evinin bahçesine el bombası gömdüğü iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi.

Abone ol

Olay, Tosya ilçesi Hacıkemal Mahallesi Şerbetçi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki evde yaşayan ve 2 ay önce hayatını kaybettiği öğrenilen emekli polis memuru M.O.’nun 112 Acil Çağrı Merkezini arayan kızı S.O., 2013 yılında emekli olan babasının evinin bahçesine bomba gömdüğünü öğrendiğini söyledi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ankara’dan gelen ekip, özel bir iş makinesi yardımı ile bahçede gömülü olduğu iddia edilen bombaların bulunması için çalışma başlattı.

Tuvalet tıkanınca evlerinin bahçesinde bomba olduğunu öğrendi

Öte yandan, M.O.’nun 2013 yılında emekli olduğu, görevde olduğu sırada el bombalarını bahçeye gömdüğü iddia edildi.

M.O.’nun vefat etmesinden 2 ay sonra evin tuvaletin tıkandığı ve kızı S.O.’nun bahçeyi kazdırmak istemesi üzerine annesinin bahçede bomba olduğunu söylediği öğrenildi.

Durumu öğrenen S.O. kızı ise durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiği bilgisine ulaşıldı.

"Kapının girişindeki tuvaletin altında olduğu söyleniyor"

Yaşanan olayı anlatan M.O.’nun komşusu Süleyman Karabakan, “Ölen polis memuruydu, komşumuzdu. 2 ay önce öldü. Daha sonra evinin altında bomba olduğu söylentisi çıktı. Ankara’dan gelen özel ekip bombayı çıkartmaya çalışıyor. Şu anda inceleme yapıyorlar. Kapının girişindeki tuvaletin altında olduğu söyleniyor” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da fidye için çocuk kaçıran 3 şüpheli yakalandı!
İstanbul'da fidye için çocuk kaçıran 3 şüpheli yakalandı!
27. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim'de başlıyor!
27. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim'de başlıyor!
Çin'de kırmızı alarm verildi! Süper tayfun Saola geliyor!
Çin'de kırmızı alarm verildi! Süper tayfun Saola geliyor!
Memur-Sen'den memur zammına ilişkin ilk açıklama
Memur-Sen'den memur zammına ilişkin ilk açıklama
"Devlete göstereceğiz" demişti! Paw Guards’ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı
"Devlete göstereceğiz" demişti! Paw Guards’ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı
ASELSAN ile SSB arasında 465 milyon lira ve 25 milyon dolarlık sözleşme imzalandı!
ASELSAN ile SSB arasında 465 milyon lira ve 25 milyon dolarlık sözleşme imzalandı!
Gabon'da askeri darbe: Devlet başkanının evinde valizler dolusu para bulundu
Gabon'da askeri darbe: Devlet başkanının evinde valizler dolusu para bulundu
Muğla'da kamyonet, öğrenci servisine çarptı: 7 yaralı
Muğla'da kamyonet, öğrenci servisine çarptı: 7 yaralı
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace istifa etti! Yerine atanan isim belli oldu
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace istifa etti! Yerine atanan isim belli oldu
Sahibi Korhan Berzeg'in izini köpeği Tina sürecek! GPS cihazı takıldı
Sahibi Korhan Berzeg'in izini köpeği Tina sürecek! GPS cihazı takıldı
TikTok'a bir darbe de Kırgızistan'dan geldi! TikTok’u yasaklama kararı alındı
TikTok'a bir darbe de Kırgızistan'dan geldi! TikTok’u yasaklama kararı alındı
DEVA Partisi kurucularından Ahmet Faruk Ünsal istifa etti
DEVA Partisi kurucularından Ahmet Faruk Ünsal istifa etti