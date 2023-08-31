Sahibi Korhan Berzeg'in izini köpeği Tina sürecek! GPS cihazı takıldı

ABD’deki Dünya Bankası’nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki evine geldi.

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Tatil için geldiği memleketi Balıkesir’de 17 Haziran’da kaybolan Korhan Berzeg’in, onunla birlikte kaybolan köpeği Tina günler sonra evine geri döndü. Tina’nın geri dönüşüyle birlikte, Berzeg’i arama çalışmaları yeniden hız kazandı. Ekipler, Doberman cinsi Tina’ya GPS cihazı takılmasına karar verdi. Böylece Tina’nın arazide nereye gideceği izlenerek, 74 gün boyunca kaldığı yerin tespit edileceği düşünülüyor.

17 Haziran’da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını bırakıp, Doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi. Kayıp ihbarı üzerine 250 kilometre karelik alan ekipler tarafından tarandı ancak günlerce Berzeg’den bir ize ulaşılamadı.

Tina, 74 gün sonra evine döndü

Soruşturma ve arama çalışmaları sürerken, Korhan Berzeg’in köpeği Tina, 74 gün sonra 29 Ağustos’ta evine geri döndü.

Armutlu Mahallesi’ndeki evine gelen ancak kimseyi bulamayınca 500 metre ileride, Berzegler’in aile dostunun evinin olduğu bölgeye giden Tina’yı görenlerin ihbarı sonrası Armutlu Mahallesi muhtarı Hamit Erman, olay yerine gitti.

Erman’ın evine gittiği Berzegler’in aile dostunun da köpeği teşhis etmesi üzerine jandarmaya haber verildi.

Çip kontrolünde de köpeğin Tina olduğu tespit edilince Berzeg’in eşi Angela Berzeg, Armutlu Mahallesi’ndeki evlerine gelip, köpeği teslim aldı.

Tina’nın da görev alacağı bir yol haritası belirledi

74 gün sonra dönen Tina’nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin ise temiz olduğu görüldü. Köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendiriliyor.

Özel eğitimli olan köpeğin, karakteristik özellikleri üzerinden değerlendirme yapan, köpek eğitim uzmanlarından da destek alan ekipler, Tina’nın da görev alacağı bir yol haritası belirledi.

Dün Berzeg’in evine gelen Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, köpeğin fotoğraflarını çekip, parmak izine ulaşılması için tasma üzerinde incelemeler yaptı.

Tina’ya GPS cihazı takılacak

Görgü tanığı 5 kişinin ifadesini alan ekipler, Berzeg’i arama çalışmalarına 78 kişiden oluşan AFAD, JAK, Jandarma Komando, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile bugün de devam etti.

İz takip köpeklerinin de yer aldığı arama çalışmaları, Tina’nın bulunduğu yerden başlatıldı. Tina’ya GPS cihazı takılarak arazide nereye gideceği takip edilecek. Böylece köpeğin 74 gün boyunca kaldığı yer veya yerlerin tespiti düşünülüyor. Bu sabahki çalışmaları, Armutlu Mahallesi'ne gelen Gönen Kaymakamı Aslan Yurt da yakından takip etti.