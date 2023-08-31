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Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi! Çeşitli uyuşturucularla birlikte tüfekler ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi! Çeşitli uyuşturucularla birlikte tüfekler ele geçirildi.

Aksaray'da jandarma ekiplerinin şüpheli bir ikamete gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucularla birlikte tüfekler ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, adresi belirlenen C.U. isimli şahsı takibe aldı. 4 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

İkamete gerçekleştirilen operasyonda C.U. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 300 gram toz esrar, 100 gram kubar esrar, 8 gram bonzai, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 3 adet av tüfeği ve 33 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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