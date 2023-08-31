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İstanbul'da elektrikli skuterler yavaşlatıldı!

İstanbul'da elektrikli skuterler yavaşlatıldı!

İBB UKOME toplantısında, 5 ilçede, yaya yoğunluğundan dolayı elektrikli skuterlerin hızı saatte 12,5 kilometreye düşürüldü.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, özellikle özel eğitim kurumlarında, çeşitli mazeretlerle ek hizmetler gerekçe gösterilerek UKOME tarafından belirlenen okul servis taşımacılığı tarifesinin çok üzerinde ücret talep edilmesi görüşüldü.

Bu kapsamda, mevcutta kilometreye göre belirlenen ancak ek konfor hizmetleri nedeniyle farklı tarife uygulayanların, velilerin talepleri doğrultusunda UKOME standartlarında ve fiyat tarifesinde servis hizmeti vermesi zorunluluğu getirildi.

Karar kapsamında, Öğrenci ve Servis Taşımacılığı Yönergesine, "Taşımacılar, ek hizmet talep etmeyen ve UKOME standart ve tarifeleriyle taşımacılık talep eden öğrenci velilerinden gelen taşımacılık talebini karşılamak zorundadır." ibaresi eklendi.

Buna uymayanlara ise ceza uygulanmasına karar verildi.

Skuterlerin hızı saatte 20 kilometreden 12,5 kilometreye indirildi

Toplantıda, elektrikli skuterlerin hız sınırı da görüşüldü.

Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde saatte 20 kilometre olan elektrikli skuterlerin hız sınırının, saatte 12,5 kilometre olarak düzenlenmesine karar verildi.

Toplantıda, T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattına ücretsiz aktarma teklifi de kabul edildi.

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