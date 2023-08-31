Eskrim Türkiye Şampiyonası yarın Ankara’da başlıyor

Eskrim Türkiye Şampiyonası, 1-3 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Organizasyonunda 26 şehirden 427 sporcu mücadele edecekAbone ol
Yenimahalle Spor Kompleksi’nde yarın flöre karşılaşmalarıyla başlayacak şampiyonada, 26 şehirden 427 sporcu kürsü mücadelesi verecek.
Türkiye Eskrim Federasyonunun 2023-2024 faaliyet takviminin ilk organizasyonunda Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tokat ve Zonguldak'tan eskrimciler piste çıkacak.
Şampiyonanın ilk gününde flöre, ikinci gününde epe, son gününde ise kılıç branşlarında müsabakalar düzenlenecek.