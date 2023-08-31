BIST 7.954
DOLAR 26,67
EURO 29,07
ALTIN 1.668,29
HABER /  SPOR

Eskrim Türkiye Şampiyonası yarın Ankara’da başlıyor

Eskrim Türkiye Şampiyonası yarın Ankara’da başlıyor

Eskrim Türkiye Şampiyonası, 1-3 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Organizasyonunda 26 şehirden 427 sporcu mücadele edecek

Abone ol

Yenimahalle Spor Kompleksi’nde yarın flöre karşılaşmalarıyla başlayacak şampiyonada, 26 şehirden 427 sporcu kürsü mücadelesi verecek.

Türkiye Eskrim Federasyonunun 2023-2024 faaliyet takviminin ilk organizasyonunda Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tokat ve Zonguldak'tan eskrimciler piste çıkacak.

Şampiyonanın ilk gününde flöre, ikinci gününde epe, son gününde ise kılıç branşlarında müsabakalar düzenlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
BBP Lideri Mustafa Destici elimizi taşın altına koyarız dedi seçim kararını duyurdu!
BBP Lideri Mustafa Destici elimizi taşın altına koyarız dedi seçim kararını duyurdu!
İlyun Bürkev, Almanya'da turne yapacak
İlyun Bürkev, Almanya'da turne yapacak
İstanbul Şile'de yıllar sonra yeniden keten ekimi başladı
İstanbul Şile'de yıllar sonra yeniden keten ekimi başladı
MSB: Bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi! 'Kaçak geçiş' iddialarına tepki
MSB: Bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi! 'Kaçak geçiş' iddialarına tepki
Bakan Yılmaz Tunç'tan 'nafaka' açıklaması! Her şey sil baştan değişiyor
Bakan Yılmaz Tunç'tan 'nafaka' açıklaması! Her şey sil baştan değişiyor
Kars'ta husumetlilerin kavgası kan akıttı! Silahlar patladı, 1 ağır 6 kişi yaralandı
Kars'ta husumetlilerin kavgası kan akıttı! Silahlar patladı, 1 ağır 6 kişi yaralandı
Çanakkale'de hem göçmenler hem kaçakçılar yakalandı!
Çanakkale'de hem göçmenler hem kaçakçılar yakalandı!
Bitlis'te feci kaza! Yoldan çıkan tır evin bahçesine uçtu
Bitlis'te feci kaza! Yoldan çıkan tır evin bahçesine uçtu
Smaçlarını hazmedemediler! Polonya maçında Melissa Vargas'a büyük ayıp
Smaçlarını hazmedemediler! Polonya maçında Melissa Vargas'a büyük ayıp
İstanbul'da kaçakçılara büyük darbe indirildi! Hepsinin toplam değeri 60 milyon 562 bin TL
İstanbul'da kaçakçılara büyük darbe indirildi! Hepsinin toplam değeri 60 milyon 562 bin TL
Mısır bahçesinde domuz zannettiği yengesini av tüfeğiyle yüzünde vurdu!
Mısır bahçesinde domuz zannettiği yengesini av tüfeğiyle yüzünde vurdu!
Afyonkarahisar'da akrabaların arazi anlaşmazlığı kan akıttı! Tüfekle göğsünden vuruldu
Afyonkarahisar'da akrabaların arazi anlaşmazlığı kan akıttı! Tüfekle göğsünden vuruldu