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Afyonkarahisar'da akrabaların arazi anlaşmazlığı kan akıttı! Tüfekle göğsünden vuruldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da akrabaların arazi anlaşmazlığı kan akıttı! Tüfekle göğsünden vuruldu

Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında tartışma çıkan akrabalar birbirine girdi. Büyüyen kavgada 30 yaşındaki bir şahıs tüfekle göğsünden vurularak yaralandı.

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Olay, merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede de ikamet eden Ş.B., isimli şahıs ile akrabaları arasında sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığından sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma sonrasında akrabalar kendi aralarında anlaştı. Ancak A.B. (30) isimli şahıs daha sonra Ş.B., isimli şahsın evine giderek iddiaya göre, şahısla tekrar tartışıp, hakaret etti. Bunun üzerine Ş.B., isimli şahıs evindeki av tüfeği ile A.B’nin üzerine ve havaya ateş açtı.

Seken saçmalardan A.B., göğüs ve kol bölgesinden yaralandı. Yaralı şahıs çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, şüpheli S.B., ise Fethibey Beldesi’nde olayda kullandığı ruhsatsız pompalı tüfekle jandarmaya teslim edildi.

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