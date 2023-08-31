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Renault Yeni Scenic E-Tech'i Münih'te tanıtacak

Renault Yeni Scenic E-Tech'i Münih'te tanıtacak

Renault, 4 Eylül’de basın günü ile başlayarak 8 Eylül'e kadar gerçekleşecek olan Münih'teki IAA Mobility 2023’e A2 salonunda yer alan standıyla (B40) katılım sağlayacak.

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Renault'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, fuarda Yeni Scenic E-Tech Elektrikli modelinin dünya tanıtımını gerçekleştirecek. Yeni Rafale E-Tech Hybrid modelinin de sergileneceği fuarda Solarbay panaromik cam tavan teknolojisi kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek.

Renault’nun 4 Eylül saat 10.50'de (Türkiye saati ile) fuarda düzenlediği basın toplantısı, events.renault.com adresinde canlı izlenebilecek. 5 Eylül’de de Renault standında yeni Grand Kangoo modeli sergiye çıkacak.

Münih Odeonsplatz'ta “Elektro pop rnlt”” adındaki ikinci bir Renault standı, IAA Open Space’te ziyaretçilerini ağırlayacak. Renault bu alanda, yeni Scenic E-Tech Elektrikli, Yeni Rafale, Yeni Espace ve Austral olmak üzere yeni modellerini sergileyecek.

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