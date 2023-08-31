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Elazığ'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! Araç şarampolden traktörle çekildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! Araç şarampolden traktörle çekildi

Elazığ Baskil'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç şarampole uçtu. Uçan otomobil, köylüler tarafından traktör ile çekilerek kurtarıldı.

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Olay, Baskil ilçesi Aydınlar köyü Seher Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken köylüler, otomobili şarampolden çıkarmak için seferber oldu. Halat yardımıyla otomobili traktöre bağlayan köylüler, yukarı çekerek kurtardı.

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