Yanlış kanser teşhisi davasında yeni gelişme! Sosyete bu skandalla sarsılmıştı

İzmir'de özel bir laboratuvarın kanser teşhisi koyduğu Sena Kardıçalı'nın (26), kemoterapi tedavisine başlanmasından sonra başka bir hastayla raporlarının karıştırıldığı ortaya çıktı. Travma yaşayan aile, soluğu mahkemede alarak laboratuvara tam 2 milyon liralık dava açtı. Türkiye'nin konuştuğu o olayda sıcak bir gelişme yaşandı. Ailenin avukatı, o detayı açıkladı.

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İzmir sosyetesinin en köklü ailesi, kızlarının kanser haberiyle sarsıldı… İddiaya göre İzmir'in tanınmış isimlerinden Kardıçalı Ailesi üyelerinden İbrahim-Şebnem Kardıçalı çiftinin 26 yaşındaki kızları Sena, kısa süre önce rahatsızlandı.

Hastanede göğsünden biyopsi örneği alındı. Yine İzmir'in en ünlü laboratuvarında yapılan tahlillerde Sena Kardıçalı ile kanserli bir hastanın raporları karıştı. Genç kızın kanser teşhisi alması ile aile yıkıldı… Vakit kaybetmeden kemoterapiye başlandı.

Ancak kısa süre sonra skandal gerçek ortaya çıktı. Kardıçalı'nın ve başka bir hastanın raporlarının karıştırıldığı anlaşıldı.

Kardıçalı Ailesi, kendilerine bu acıyı yaşatan kızlarına da kanser olmadığı halde kemoterapi uygulanmasına yol açan laboratuvara, taksirle adam yaralama suçundan dava açtı.

Ailenin maddi ve manevi tazminat davası açtığı ve 2 milyon liralık tazminat istediği ortaya çıktı.

Dava arabulucuda

Türkiye'yi sarsan olayda sıcak bir gelişme yaşandı… Yeni Asır'ın haberine göre Yeşilçam filmlerini aratmayan olayda ailenin avukatı Fatih Volkan, ilgili belgelerin toplandığını vurguladı.

Sena Kardıçalı'nın ağır bir travma yaşadığını belirten avukat Fatih Volkan, "Soruşturma için bakanlıktan izin bekleniyor. Maddi tazminat davası ile ilgili dosya da arabulucuda" ifadesini kullandı.