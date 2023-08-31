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Esenyurt'ta pişkin hırsız çaldığı 4 bin 500 değerindeki telefonu çaldığı yere 1500 TL'ye satma çalıştı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Esenyurt'ta pişkin hırsız çaldığı 4 bin 500 değerindeki telefonu çaldığı yere 1500 TL'ye satma çalıştı!

İstanbul Esenyurt'ta bir hırsız iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak çaldığı 4 bin 500 lira değerindeki cep telefonunu 3 arkadaşı aracılığıyla iş yeri sahibine satmaya çalıştı.

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Olay, geçtiğimiz Salı günü Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz şahıs, kamyoneti park ederek bir telefon dükkanına girdi. Yarı çıplak şekilde içeri giren hırsıza işyeri sahibi üstünü giyinip gelmesini söyledi.

Dışarı çıkıp üstünü giyinen şahıs, işyeri sahibine cep telefonuna TL yüklemek istediğini söyledi. İşlem devam ederken içeri müşteriler girdi. İşyeri sahibi Yılmaz Uçar, müşterilerle ilgilenirken şahıs, ürünlere bakıyormuş gibi davranarak dükkanda gezinmeye başladı.

Yılmaz Uçar'ın müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen şüpheli tezgahta gördüğü telefonu gizlice alarak cebine koydu. Şahıs, tekrar kasaya gelip TL yükleme için ödeme yaptıktan sonra dükkandan çıkarak kamyonuna binip uzaklaştı. Daha sonra telefonların eksik olduğunu gören Uçar, güvenlik kameralarına bakınca durumu anladı.

Ertesi gün dükkana gelen üç şahıs, Uçar'a hırsızı tanıdıklarını ve ondan telefonu alıp kendisine getireceklerini söyledi. Karşılığında ise 1 bin 500 TL isteyen şahıslar, Uçar'ın tekliflerini reddetmesiyle gitti. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

“Benden çaldıkları telefonu bana satmak istiyorlar”

Yaşadığı olay hakkında konuşan işyeri sahibi Yılmaz Uçar, “Bir kişi yarı çıplak bir şekilde dükkana geldi. Üstünü giymesini istedim. Ben öyle deyince dışarı çıkıp üstünü giydi. Tekrar içeri geldi. Telefonuna TL yükledim. Başka müşteriler içeri girince o etrafı kurcalamaya başladı."

"Ben de şüphelendim ama telefonla konuşurken dalgınlığıma geldi. Elini tezgaha atıp telefonu çıkardı ve çaldı. Telefonun yerinin boş olduğunu fark ettim ve güvenlik kamerasını izleyince anladım. Geldiğinde park ettiği kamyonetin kapısını açık bırakmış."

"Eğer fark edilseydi alıp kaçacaktı diye düşündüm. Bugün 3 kişi geldi. ‘Biz onu tanıyoruz. Bizdendir. Eğer bize bin 500 TL verirsen telefonu hemen sana getiririz' dediler. Telefonun değeri 4 bin 500 lira."

"Bana bin 500 liraya satmaya çalıştılar ama ben bunu kabul etmedim. Benden çaldıkları telefonu bana satmak istiyorlar. Yarın karakola giderek şikayetçi olacağım. Duruma sadece gülüyorum. Malımı çalıp bana satmaya çalışması tuhaf” dedi.

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