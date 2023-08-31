Gabon'daki darbeye Almanya da tepki gösterdi!

Almanya, Afrika ülkesi Gabon'da yapılan askeri darbeye ilişkin, siyasi sürece zorla müdahale etmenin ordunun işi olmadığını belirtti.

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Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gabon'daki son seçimlerin şeffaflığı ve meşruiyeti konusunda haklı eleştirilerin olduğu hatırlatılarak "Ancak siyasi sürece zorla müdahale etmek ordunun işi değildir. Gabon halkı gelecekleri hakkında özgürce ve kendi iradeleriyle karar verebilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Gabon'daki olayların endişeyle takip edildiği, Alman hükümetinin kriz biriminin Gabon'daki darbe nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldiği kaydedildi.