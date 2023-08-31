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Murat Kurum fotoğraf paylaştı kulisler kaynadı! AK Parti'nin İBB adayı mı olacak?

Murat Kurum fotoğraf paylaştı kulisler kaynadı! AK Parti'nin İBB adayı mı olacak?

Türkiye yerel seçimlere doğru geri sayıma geçerken özellikle büyükşehirlerdeki başkan adaylarının isimleri merak ediliyor. İstanbul ve Ankara özelinde hangi isimlerin aday olacağı kulislerde konuşulmaya başlarken; mevcut başkanlar Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yeniden aday olmak istediklerini duyurdu. Ak Parti'de kim aday olacak henüz belli değil, fakat Murat Kurum'un bu paylaşımı kulisleri heyecanlandırdı.

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başlarken, İstanbul adaylığı için adı geçen isimlerden olan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un paylaştığı fotoğraf karesi dikkat çekti. Söz konusu paylaşım sonrası kulisler hareketlenirken, "İBB adaylığına hazırlık fotoğrafı mı?" sorusu akıllara geldi.

Erdoğan mesajı vermişti

Cumhur İttifakı cephesinde ise iki büyükşehir için çalışmalar başladı. Her fırsatta bu iki şehri yeniden kazanmak istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart'ta başta İstanbul, Ankara olmak üzere buraları, şu anda maalesef adeta çöp, çukur, çamura çeviren zihniyetten geri alacağız" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum paylaştı, heyecan başladı

Gözler AK Parti'nin kimi aday göstereceğine çevrilirken, özellikle İstanbul için kulisler hareketlendi.

AK Parti'nin İstanbul adayı olacağı iddia edilen isimlerin başında gelen AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum'un geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğraf karesi gündem yarattı.



AK Partili Kurum, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ile buluştu. Görüşmeyi sosyal medyadan duyuran Murat Kurum “Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm süreci, terörle mücadele kadar önemli! Mücadelemizi bilimin ışığında hep birlikte vermeliyiz. Bu alanda değerli çalışmaları bulunan, daha önce Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nde de birlikte çalıştığımız Prof. Dr. Naci Görür Hocamız ile buluştuk. Başta İstanbul depremi olmak üzere ülkemizin afetlere karşı mücadelesine ilişkin kıymetli görüşlerini dinledik.” ifadelerini kullandı.

İBB adaylığına hazırlık mı?

Kurum'un Görür ile görüşmesi kulisleri hareketlendirirken "İBB adaylığına hazırlık fotoğrafı mı?" sorusu akıllara geldi.

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