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Çorum'da otomobil, hafif ticari araca çarptı, hurdaya döndü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çorum'da otomobil, hafif ticari araca çarptı, hurdaya döndü!

Çorum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, ticari araca arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

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Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 19 ADA 183 plakalı otomobil, N.K. idaresindeki 06 GF 8292 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan D.B. yaralanırken, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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