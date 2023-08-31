Meral Akşener'e gönderilen 100 milyon dolar tehdidi e-mailleri ortaya çıktı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Altılı Masa'dan kalkmadan bir gün önce gönderilen 100 milyon dolarlık tehdit e-mailleri ortaya çıktı. Hasan Cengiz tarafından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması için ödendiği iddia edilen 100 milyon dolar için İYİ Parti ve Akşener bakın nasıl tehdit edilmiş...

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Levent Gültekin, Cumhur İttifakı’na yakınlığıyla bilinen Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Hasan Cengiz’in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını organize etmesi ya da engellememesi için 100 milyon dolar verdiği” iddiasıyla ilgili tehdit maili iddiaları sonrası ortalık karıştı. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Akşener'e gönderilen iki e-maili yayınladı.

İddiayı ilk Levent Gültekin duyurdu

Gazeteci Levent Gültekin’in gündeme getirdiği söz konusu iddia iki e-postaya dayanıyordu. Gültekin, Akşener’e Altılı Masa’dan kalktığı 3 Mart’tan bir gün önce, “devlet içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı üzerinden kurgulanan oyunu bozmak isteyen ekip” tarafından gönderildiği belirtilen bir mailde, “Meral Hanım lütfen Kemal Bey’in adaylığı ile ilgili kurduğunuz oyunu bozun. Aksi takdirde Hasan Cengiz’den aldığınız 100 milyon doların ses kaydını yayınlayacağım” yazıldığını ileri sürdü.

Kim bu Hasan Cengiz?

Levent Gültekin, e-mail mesajını ciddiye almadığını, ancak, “kim bu Hasan Cengiz?” diye merak ederek baktığında, Cumhur İttifakı’na yakın olmasına rağmen Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyen Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı ile karşılaştığını anlatmıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Biri 25 Şubat’ta, biri 2 Mart’ta düşen spam mailler var. O mailde iddia edilen Sayın Gültekin’in iddiası da aslında bir başka parti genel başkanıyla ilgili” karşılığı vermişti.

Aytunç Erken o e-mailleri paylaştı

Sözcü yazarı Aytunç Erkin o iki e-postayı köşesine taşıdı. “Kılıçdaroğlu’na ağır ithamlar var” diyen Erkin, "Peki o maillerde ne yazıyor? Gerçek ne?" diyerek şunları yazdı:

İki e-posta... Kılıçdaroğlu’na ağır ithamlar var... Birincisi 25 Şubat’ta gönderilmiş ve şu ifadeler yer alıyor: “Kılıçdaroğlu’ndan kritik aday açıklaması. Avrasya Yerel Yönetimler Birliği tarafından düzenlenen ‘Milli Birlik ve Beraberlik’ toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını da seçim kararı alındıktan sonra açıklama yönünde bir eğilim var kendi aramızda konuştuğumuzda...."

"Bu habere iyi bakınız. O gün gerçekleşen toplantıda Kılıçdaroğlu, Hasan Cengiz’in aracılığı ile aday olması şartı ile 100 milyon dolar alacağı taahhüt edilmiştir. Elimde ses kaydı da var ancak sizinle paylaşırsam büyük kaosa neden olur ve deşifre olabilirim. Meral Akşener bu tarihi oyunu bozabilecek tek kişidir. Bana boşuna geri dönmeyin, e postalarınıza yanıt vermeyeceğim, ben üstüme düşen sorumluluğu yerine getirdim. Saygılar.”

İkincisi de 2 Mart’ta gönderilmiş

“Bunu bir tehdit olarak algılamayın. Ancak Kılıçdaroğlu aday olursa Hasan Cengiz ile olan 100 milyon dolarlık para ilişkisini kanıtlayan ses kaydını sesi bozarak yayınlayacağım. Ses kayıt tarihi ile beraber. Ve size gönderdiğim bir önceki e postayı da ek yapacağım. Büyük bir tarihi hatanın eşiğindesiniz. Meral Hanım bu oyunu bozacak ya da milletimizin takdirine bırakacak.”