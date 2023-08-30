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Mansur Yavaş yeniden aday olduğunu açıkladı

Mansur Yavaş yeniden aday olduğunu açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu açıkladı. Göreve bir 5 yıl daha talip olduğunu dile getiren Yavaş, "Bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, başkentte gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama programında konuştu. Yavaş, konuşmasında 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Ankara'dan yeniden aday olacağını duyurdu.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Çalıyor ama çalışıyor kavramını bu milletin hafızasından söküp atacağız. Çalmadan da çok çalışılabildiğini herkese göstermeye devam edeceğiz. Sevgili ailem, sizlere sesleniyorum; size güveniyorum. Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara'da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya da hakkımız yok. Allah nasip ederse sizler de bize destek olursanız inşallah seçime gelip bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum.

Süreç devam ediyor. Henüz kesin bir şey yok ama sevgili ailem eğer gerçekleşirse bu yolda benimle yürümeye var mısınız? Hakça, adaletle ve yetim hakkını gözeterek Ankara'yı hep birlikte bir 5 yıl daha yönetmeye var mısınız? Öğrencinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin yanında olup zorlu ekonomik koşullarda, dayanışmayı ve kentimizi yönetmeye var mısınız?

Sizlerle gurur duyuyorum. Burada yankılanan gür sesi herkesin duyduğuna yürekten inanıyorum. Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir hale hep birlikte getireceğiz."

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