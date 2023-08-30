Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir vefat etti

Bir süredir kanser tedavisi gören Kocaeli'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir (63), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Abone ol
Kanser nedeniyle bir süredir tedavi gören 63 yaşındaki Yusuf Özdemir, akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.
Ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de hastaneye gelerek Özdemir'in ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.