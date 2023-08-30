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Başakşehir, Emirhan İlkhan'ı kiraladı!

Başakşehir, Emirhan İlkhan'ı kiraladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Torino'dan Emirhan İlkhan'ın 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

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Başakşehir, yeni sezon yapılanması kapsamında transferlerine devam ediyor. Turuncu-lacivertliler genç oyuncu Emirhan İlkhan ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İtalya ekiplerinden Torino FC'de forma giyen Emirhan İlkhan ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Emirhan İlkhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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