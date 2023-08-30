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Park halindeki otomobile çarpıp kaçan sürücü alkollü çıktı!

Park halindeki otomobile çarpıp kaçan sürücü alkollü çıktı!

ANTALYA'nın MANAVGAT ilçesinde park halindeki otomobile çarpan ve olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü yakalandı. Sürücü 1,87 promil alkollü çıktı.

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Olay, Manavgat Oymapınar Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Manavgat Şelale Su Üretim Tesisi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; ailesiyle birlikte Manavgat Şelalesine gelen ve otomobilini yol kenarına park eden vatandaş, otomobilinin yanına geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. Yol kenarında park halindeki otomobili, olduğu yerden 10 metre ileride yolun ortasında çarpılmış olarak duruyordu.

Kazayı gören ve çarpan aracın fotoğrafını çeken vatandaşların haber vermesi üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, otomobile çarparak kaçan otomobili Oymapınar Mahallesi Iğrışlar sokak girişinde yakalayarak kazanın meydana geldiği yere getirdi.

Olay yerine gelen Jandarma Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde olay yerinden kaçan Osman T. isimli sürücünün 1,87 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.

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