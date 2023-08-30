Bikinili pozu gündem olmuştu! İddia: O fotoğraf Leyla Tanlar'ı TRT'deki işinden etti

TRT'ye çekilecek yeni dizi Selahaddin Eyyubi'nin başrolü için seçilen oyuncu Leyla Tanlar, bikinili paylaşımı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Şirket rol için oyuncuyla prensipte anlaşmıştı.

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Son olarak Neşeli Günler dizisinde rol alan Leyla Tanlar, yeni dizi için hazırlık yaparken hayalleri yarım kaldı. Tanlar, bikinili paylaşım sonrası Selahaddin Eyyubi dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT'ye dönem dizileri hazırlayan Akli Film, yeni sezonda Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kalan 2 bölümünün peşine "Selahattin Eyyubi" dizisini çekecek.

Akli Film ve Pakistanlı yapım şirketi Ansari-Shah Films'in ortak çekeceği Selahaddin Eyyubi rolü için Uğur Güneş'le el sıkışıldı. Dizinin başrol kadın karakteri Süreyya için de Leyla Tanlar'la prensipte anlaşmaya varılmıştı ancak Tanlar'ın tatilden bikinili bir pozu işleri karıştırdı.

Genç yıldızın geçtiğimiz hafta verdiği siyah bikinili pozu bir süre sonra silmesi dikkat çekmişti. Leyla Tanlar pozu kısa sürede sayfasından kaldırsa da sosyal medyada hızla yayılmıştı.

"Çok güzelsin aşkım, silsene"

Bu gelişmenin hemen ardından Tanlar, TRT'deki dönem dizisinde kadro dışı kaldı. Leyla Tanlar'ın verdiği poza sevgilisi Burak Dakak'ın da "Çok güzelsin aşkım, silsene" mesajı yazması dikkat çekmişti.