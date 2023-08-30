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Samsun'da yanan ofis çarşı esnafını korkuttu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da yanan ofis çarşı esnafını korkuttu!

Samsun Bafra'da 4 katlı binanın 3. katında bulunana ofiste elektrik kontağından çıkan yangın esnafları korkuttu.

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Yangın, Kızılırmak Mahallesi Büyük Pazaryeri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Torun’a ait ofiste elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.

Çarşı esnaflarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında maddi zarar meydana geldi.

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