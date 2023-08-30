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Polise söylediği sözlerle ağızları açık bıraktı! Kazaya karışan kadın alkolmetreye üflemek istemeyince tehditler savurdu

Polise söylediği sözlerle ağızları açık bıraktı! Kazaya karışan kadın alkolmetreye üflemek istemeyince tehditler savurdu

Mersin'de trafik kazasına karışan kadın sürücü olay yerine gelen polis ekiplerine hem hakaretler hem tehditler yağdırdı. Alkolmetre cihazına üflemek istemeyen kadının polis memuruna akıl almaz sözleri başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün gece merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aracıyla hasarlı trafik kazasına karışan N.Ç., olay yerine çağrılan trafik ekiplerinin alkolmetreyi üflemesi talebini reddetti.

İşlem yapmaya çalışan ekiplerle tartışan kadın, polise uzun süre direndi. Yaşanan tartışmaların ardından araç trafikten men edilirken, kadın sürücüye, 'alkolmetre cihazını üflememekten' 11 bin 645 lira para cezası uygulandı.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

Öte yandan kadın sürücü ile trafik polisleri arasında yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, N.Ç. adlı kadın sürücü, ehliyetini almak isteyen polis memuruna, "Alamazsın. Senin değil, sülalenin gücü yetmez almaya" diyerek karşı koyduğu görüldü.

Görüntülerde kadının ayrıca, polis memuruna, "Devlet mi? Ben devletim, sen değilsin. Vergisini ödeyen benim, maaşını ödeyen benim. Ben şimdi senin müdürünü arıyorum. Tacizden senden şikayetçiyim, terbiyesizlik yapamazsın, gevşeklik yapamazsın" dediği anlarla ilişkin görüntüler de yer aldı.

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