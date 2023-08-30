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Anucurlar operasyonu Elazığ'a uzandı! 3 kişi ise yakalandı

Anucurlar operasyonu Elazığ'a uzandı! 3 kişi ise yakalandı

İstanbul Kağıthane'de 25 Ağustos’ta uyuşturucu ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerine, adresteki şüpheliler tarafından ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurlarından Hakan Telli şehit oldu, Ahmet Yasin Çevik ise yaralandı. Çıkan çatışmada şüphelilerden Diyar Anucur öldürülürken, 3 kişi ise yakalandı.

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Kağıthane’de düzenlenen uyuşturucu operasyonda uzun namlulu ve otomatik silahlarla polislere ateş ederek polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, bir polis memurunun da yaralandığı olayın ardından suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında operasyonlar sürdürülüyor. Anucurlar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik Elazığ'da yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, olayın failleri olduğu tespit edilen Anucurlar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin bir adrese yaptığı baskında Ö.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İstanbul’a gönderildi.

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