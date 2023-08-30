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16 yaşındaki çocuk üvey abisini uyurken tüfekle öldürdü! Cinayet sebebi ağzıları açık bıraktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
16 yaşındaki çocuk üvey abisini uyurken tüfekle öldürdü! Cinayet sebebi ağzıları açık bıraktı

Eskişehir'de 16 yaşındaki bir çocuk üvey abisini uyuduğu esnada başından tüfekle vurarak öldürdü.

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Olay, Zincirlikuyu Mahallesi Akdeniz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Arda Ercan, 16 yaşındaki üvey kardeşi T.E. tarafından uyuduğu esnada tüfekle başından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Arda Ercan, otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Üvey abisini, kendisine eziyet ettiği gerekçesi ile öldürdüğü iddia edilen 16 yaşındaki T.E. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayet zanlısının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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