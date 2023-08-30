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3 şeritli yolu kapatan düğün konvoyunda 11 araca ceza yağdı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
3 şeritli yolu kapatan düğün konvoyunda 11 araca ceza yağdı!

Karabük'te düğün konvoyu sırasında 3 şeritli yolu kapatarak trafiğe engel olan 11 araca 14 bin 388 lira ceza kesildi.

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Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde servis minibüslerinin de olduğu düğün konvoyundaki araçların sürücüleri 3 şeridi de kullanarak trafiği yavaşlattı.  Arkalarından gelen araçların geçmesine kilometrelerce engel olan konvoy, alt geçitte durarak trafiği kapattı.

Burada araçlarından inen bir grup müzik eşliğinde oyun oynadı. Bir süre devem eden eğlence sırasında uzun araç kuyruğu oluştu.Trafiktekiler korna çalarak tepki gösterirken, o anlar ise bir sürücünün araç kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan görüntülerin ardından Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik ve KGYS kameralarını incelemeye aldı. Plakaları tespit edilen 11 araç sürücüsüne toplam 14 bin 388 lira ceza kesildiği öğrenildi.

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