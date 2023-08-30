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Park ve bahçelerde içmek yasaklandı mı? İstanbul Valiliği'nden alkol yasağı açıklaması

Park ve bahçelerde içmek yasaklandı mı? İstanbul Valiliği'nden alkol yasağı açıklaması

İstanbul Valiliği, alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir uygulama kararı olmadığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada "17.08.2023 tarihinde yayımladığımız genelgeyle, 4250 sayılı kanunla belirlenen alkol satış ve kullanım alanlarına ilişkin uygulama yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gerekliliğini ilgili kurumlara hatırlatmış bulunmaktayız." dedi.

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İstanbul Valiliği, parklarda alkol kullanımına ilişkin açıklama yaptı.

Valilik tarafından alınan alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir karar bulunmadığının altını çizen İstanbul Valiliği, "Bu hatırlatma genelgesini yayımlamamızda, İlçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızdan, sosyal medya ve bireysel olarak vatandaşlarımızdan gelen, alkol tüketimine bağlı olarak gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetler etkili olmuştur." açıklamasında bulundu.

Hatırlatma genelgesinde özetle şu ifadeler kullanıldı:

"18 yaş altı çocuklara alkol satışının yapılmaması, ruhsatlı alkol satışı yapılan lokanta ve restoranlar dışında 22.00 – 06.00 saatleri arasında Perakende alkol satışının yapılamayacağı, sarhoşluk sebebiyle halkın huzurunu bozacak şekilde hareket edilmemesi, alkol satışı ve tüketilmesi; ruhsatı bulunan işletmeler dışında yapılmaması (Park, piknik ve mesire alanları, sahil bandı, plaj vb. alanlarda), bahsi geçen yerlerde emniyet, jandarma ve zabıta birimlerinin etkin denetimleriyle asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan vermemesi hususlarında ilgili birimler talimatlandırılmıştır."

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