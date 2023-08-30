BIST 7.907
DOLAR 26,73
EURO 29,11
ALTIN 1.665,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor! 7 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muğla'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor! 7 şüpheli tutuklandı

Muğla'da narkotik polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturcu operasyonunda gözaltına alınan 60 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 540 lira, 430 avro, ve 60 pound ele geçirildi.

Şüphelilerden 53'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 7'si adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan bir şüphelinin adresinde peynir tenekesine gizlenmiş uyuşturucunun ele geçirilmesine ilişkin video, basın mensuplarıyla paylaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanya, İngiltere'ye sözlü nota verdi!
İspanya, İngiltere'ye sözlü nota verdi!
Pakistan'da eski başbakan İmran Han'ın tutukluluğu 14 gün uzatıldı!
Pakistan'da eski başbakan İmran Han'ın tutukluluğu 14 gün uzatıldı!
Emekli vatandaş şoka girdi! 20 gün için bin 165 TL fatura geldi!
Emekli vatandaş şoka girdi! 20 gün için bin 165 TL fatura geldi!
ABD'de 127 yıllık su şebekesi patladı! New York Metrosu sular altında kaldı!
ABD'de 127 yıllık su şebekesi patladı! New York Metrosu sular altında kaldı!
Zonguldak'ta husumetlilerin kavgası ölüm getirdi! Cinayet zanlısı 2 kişi tutuklandı
Zonguldak'ta husumetlilerin kavgası ölüm getirdi! Cinayet zanlısı 2 kişi tutuklandı
Eski bakan Kutbettin Arzu havuzda ölü bulundu
Eski bakan Kutbettin Arzu havuzda ölü bulundu
Vergisiz alınabilecek telefon kampanyasının detayları belli oldu!
Vergisiz alınabilecek telefon kampanyasının detayları belli oldu!
Afyonkarahisar'da kavşaktan dönen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Afyonkarahisar'da kavşaktan dönen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı!
TEM'de lastiği patlayan tır köprü ayağına çarptı, zincirleme kaza beraberinde geldi
TEM'de lastiği patlayan tır köprü ayağına çarptı, zincirleme kaza beraberinde geldi
Kocaeli TEM'de lastiği patlayan tır zincirleme kazaya yol açtı! Bariyerlere ve direğe çarpan tır yan yattı
Kocaeli TEM'de lastiği patlayan tır zincirleme kazaya yol açtı! Bariyerlere ve direğe çarpan tır yan yattı
İstanbul'da içki yasağı geldi! Sahiller, parklar ve piknik alanlarında içki içmek yasaklandı
İstanbul'da içki yasağı geldi! Sahiller, parklar ve piknik alanlarında içki içmek yasaklandı
Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçiş yapan gurbetçi sayısı açıklandı
Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçiş yapan gurbetçi sayısı açıklandı