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Kocaeli TEM'de lastiği patlayan tır zincirleme kazaya yol açtı! Bariyerlere ve direğe çarpan tır yan yattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli TEM'de lastiği patlayan tır zincirleme kazaya yol açtı! Bariyerlere ve direğe çarpan tır yan yattı

Kocaeli'nde TEM otoyolunda lastiği patlayan tır kontrolden çıkarak bariyerlere ve direğe çarptı. Yan yatan tırın devirdiği direk kamyonun üzerine düşerken kazaya 2 otomobilin daha karışması ile kaza zincirli kazaya dönüştü. Trafik adeta felç oldu.

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Kaza, TEM Otoyolu Kartepe geçişi İstanbul istikameti Maşukiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lastiği patlayan İ.K. yönetimindeki 07 BKY 52 plakalı sebze yüklü tır, kontrolden çıkarak Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarptı. Daha sonra refüjdeki bariyerleri ezen tır, köprü ayağına çarparak yan yattı.

Devrilen Plaka Tanıma Sistemi direği ise aynı istikamette seyir halinde olan S.S. idaresindeki 54 AFN 479 plakalı kamyonun kasasına çarptı. Bu sırada arkadan gelen H.U. idaresindeki 34 DPG 283 plakalı otomobil ile A.D. idaresindeki 45 VM 014 cipte duramayarak kazaya karıştı.

Tırın kasasında bulunan sebzeler ise yola saçıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

5 kilometrelik araç kuyruğu oluşan yolda trafik adeta felç oldu. 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından yolun tek şeridi ulaşıma açıldı. Diğer iki şeridin açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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