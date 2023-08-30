Kütahya'da aranan araçta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi!

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince şüpheli bir araca yapılan aramada 0.94 gram bonzai ve 3.31 gram metamfetamin ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafındnan Fuat Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, E.U. (28) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, E.K. (35) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta, şahısların üstlerinde ve çevrede yapılan aramada, 3 parça halinde, 0.94 gram bonzai, 3.31 gram metamfetamin, 1 adet payp ve 1 adet bong ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.