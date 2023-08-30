BIST 7.907
DOLAR 26,73
EURO 29,11
ALTIN 1.665,97
HABER /  GÜNCEL

Kağıthane'de 'arabama sürttün' kavgasını polis biber gazıyla ayırdı! İki grup birbirine girdi, sokak karıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kağıthane'de 'arabama sürttün' kavgasını polis biber gazıyla ayırdı! İki grup birbirine girdi, sokak karıştı

İstanbul Kağıthane'de genç bir sürücünün park halindeki arabaya sürtünce ortalık karıştı. Araç sahibi ve gencin yakınları sokak ortasında birbirine girdi. Büyüyen kavgaya polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti.

Abone ol

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa giren genç bir sürücü, aracıyla park halindeki bir araca sürttü. Kazanın ardından aracın sahibi genç sürücüye tepki gösterdi.

Araca sürtme tartışması meydan kavgasına dönüştü

Gence tepki gösterildiğini duyan yakınları sokağa inince araç sahibinin yakınları da indi. Taraflar arasında başlayan tartışma yerini yumruk ve tekmeli kavgaya bıraktı. Zaman zaman kavga eden zaman zaman da dinlenen taraflar dakikalarda kavga etmeyi sürdürdü.

Polis biber gazıyla müdahale etti

Kavganın bir türlü bitmemesi nedeniyle ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, taraflara biber gazıyla müdahale etti. Ardından da 2 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşananlar kameralara yansırken, kavgada hafif yaralanan kişiler ise hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
İleri yaşta rahat etmenin yolu, giderlerini kontrol edebilmek!
İleri yaşta rahat etmenin yolu, giderlerini kontrol edebilmek!
Aydın'da çiftçinin bahçesine astığı şiveli not görenlerin yüzünü güldürdü!
Aydın'da çiftçinin bahçesine astığı şiveli not görenlerin yüzünü güldürdü!
Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı
Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı
Pişkin hırısız elini kolunu sallayarak hırsızlık yaptı! Saniyeler içinde telefonu cebine indirdi
Pişkin hırısız elini kolunu sallayarak hırsızlık yaptı! Saniyeler içinde telefonu cebine indirdi
Akaryakıt fiyatları için yeni tarife yarın başlıyor! Benzinde indirim müjdesi geldi
Akaryakıt fiyatları için yeni tarife yarın başlıyor! Benzinde indirim müjdesi geldi
Benzine indirim geliyor! 30 Ağustos 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Benzine indirim geliyor! 30 Ağustos 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Nehir gibi akıyor! Şanlıurfa ve Mardin tarlalarına Fırat suyu!
Nehir gibi akıyor! Şanlıurfa ve Mardin tarlalarına Fırat suyu!
Artan öksürüklerinizi geri plana atmayın! Geçmeyen öksürükler için uzmanlar uyardı
Artan öksürüklerinizi geri plana atmayın! Geçmeyen öksürükler için uzmanlar uyardı
4 kişi ölmüştü! Nevşehir'deki feci kazada yaralanan Meryem'den acı haber
4 kişi ölmüştü! Nevşehir'deki feci kazada yaralanan Meryem'den acı haber
Bingöl'deki su kaynaklarına 1 milyon sazan balığı yavrusu bırakıldı!
Bingöl'deki su kaynaklarına 1 milyon sazan balığı yavrusu bırakıldı!
NATO'dan Türkiye'ye 30 Ağustos Zafer Bayramı için kutlama mesajı
NATO'dan Türkiye'ye 30 Ağustos Zafer Bayramı için kutlama mesajı
Hamilelikte fiziğim bozuldu derdi son buluyor! Annelik estetiği ile eski fiziğinize kavuşabilirsiniz
Hamilelikte fiziğim bozuldu derdi son buluyor! Annelik estetiği ile eski fiziğinize kavuşabilirsiniz