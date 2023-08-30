Kağıthane'de 'arabama sürttün' kavgasını polis biber gazıyla ayırdı! İki grup birbirine girdi, sokak karıştı

İstanbul Kağıthane'de genç bir sürücünün park halindeki arabaya sürtünce ortalık karıştı. Araç sahibi ve gencin yakınları sokak ortasında birbirine girdi. Büyüyen kavgaya polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti.

Abone ol

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa giren genç bir sürücü, aracıyla park halindeki bir araca sürttü. Kazanın ardından aracın sahibi genç sürücüye tepki gösterdi.

Araca sürtme tartışması meydan kavgasına dönüştü

Gence tepki gösterildiğini duyan yakınları sokağa inince araç sahibinin yakınları da indi. Taraflar arasında başlayan tartışma yerini yumruk ve tekmeli kavgaya bıraktı. Zaman zaman kavga eden zaman zaman da dinlenen taraflar dakikalarda kavga etmeyi sürdürdü.

Polis biber gazıyla müdahale etti

Kavganın bir türlü bitmemesi nedeniyle ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, taraflara biber gazıyla müdahale etti. Ardından da 2 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşananlar kameralara yansırken, kavgada hafif yaralanan kişiler ise hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.