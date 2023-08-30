BIST 7.907
DOLAR 26,73
EURO 29,11
ALTIN 1.665,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Pişkin hırısız elini kolunu sallayarak hırsızlık yaptı! Saniyeler içinde telefonu cebine indirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Pişkin hırısız elini kolunu sallayarak hırsızlık yaptı! Saniyeler içinde telefonu cebine indirdi

Bursa'da bir hırsız camını açık gördüğü kamyonetin içerisinde bulunanan telefonu saniyeler içerisinde çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Abone ol

Bursa’nın Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi üzerinde yürüyen kişi yan tarafta park halindeki kamyonetin camının açık olduğunu gördü.

Hızlı bir kararla dönen şüpheli hemen kamyonete yanaşıp, gözüne kestirdiği cep telefonunu kaşla göz arasında alarak hiç bir şey yokmuş gibi yoluna devam etti. O anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Akaryakıt fiyatları için yeni tarife yarın başlıyor! Benzinde indirim müjdesi geldi
Akaryakıt fiyatları için yeni tarife yarın başlıyor! Benzinde indirim müjdesi geldi
Benzine indirim geliyor! 30 Ağustos 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Benzine indirim geliyor! 30 Ağustos 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Nehir gibi akıyor! Şanlıurfa ve Mardin tarlalarına Fırat suyu!
Nehir gibi akıyor! Şanlıurfa ve Mardin tarlalarına Fırat suyu!
Artan öksürüklerinizi geri plana atmayın! Geçmeyen öksürükler için uzmanlar uyardı
Artan öksürüklerinizi geri plana atmayın! Geçmeyen öksürükler için uzmanlar uyardı
4 kişi ölmüştü! Nevşehir'deki feci kazada yaralanan Meryem'den acı haber
4 kişi ölmüştü! Nevşehir'deki feci kazada yaralanan Meryem'den acı haber
Bingöl'deki su kaynaklarına 1 milyon sazan balığı yavrusu bırakıldı!
Bingöl'deki su kaynaklarına 1 milyon sazan balığı yavrusu bırakıldı!
NATO'dan Türkiye'ye 30 Ağustos Zafer Bayramı için kutlama mesajı
NATO'dan Türkiye'ye 30 Ağustos Zafer Bayramı için kutlama mesajı
Hamilelikte fiziğim bozuldu derdi son buluyor! Annelik estetiği ile eski fiziğinize kavuşabilirsiniz
Hamilelikte fiziğim bozuldu derdi son buluyor! Annelik estetiği ile eski fiziğinize kavuşabilirsiniz
Seydişehir Kaymakamı'ndan zehir zemberek veda! Arsız hırsızlar sakalını sıvazlayıp 'Yarabbi şükür' çeker
Seydişehir Kaymakamı'ndan zehir zemberek veda! Arsız hırsızlar sakalını sıvazlayıp 'Yarabbi şükür' çeker
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası! Otoyolda ulaşım aksadı!
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası! Otoyolda ulaşım aksadı!
Kürtaj yaptırmayan 18 yaşındaki hamile kız arkadaşını vurarak öldürdü!
Kürtaj yaptırmayan 18 yaşındaki hamile kız arkadaşını vurarak öldürdü!
Avrupa Konferans Ligi'nde rövanş maçları yarın yapılacak!
Avrupa Konferans Ligi'nde rövanş maçları yarın yapılacak!