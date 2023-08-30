Seydişehir Kaymakamı'ndan zehir zemberek veda! Arsız hırsızlar sakalını sıvazlayıp 'Yarabbi şükür' çeker

24 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle Yalova Vali Yardımcılığı’na atanan Konya’nın Seydişehir İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medyadan zehir zemberek bir paylaşım yaptı. Pişkin, isim vermeden ilçede bulunan bazı kişileri ‘Din istismarı’ ve ‘Hırsızlıkla’ suçladı.

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24 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Yalova Vali Yardımcılığı'na atanan Konya'nın Seydişehir İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medyadan yayınladığı veda mesajında zehir zemberek suçlamalarda bulundu. İsim vermeden ilçede bulunan bazı kişileri ‘Din istismarı’ ve ‘Hırsızlıkla’ suçlayan Kaymakam Deniz Pişkin, Aşık Ruhsati'nin “Sana Kim Verdi” şiirine de yer verdi. Deniz Pişkin'in paylaşımı şu şekilde:

Bazıları hem hırsız he de arsızdır

- Bazı insanlar hırsızdır ama arsız değildir; çalarken yakalandıklarında genelde utanma ve mahcubiyet duyarlar. Yüzleri kızarır, başları öne düşer, sesleri çıkmaz. Bazıları ise hem hırsız hem arsızdır.

- Adamı çalarken yakalasan bile suçlu sen olursun, ‘Ağız tadıyla bir hırsızlık yaptırmıyor bu adam bize’ diyerek suçlu seni ilan ederler. Onlarda ne arlanma vardır ne utanma…

Malı götürüp, 'Elhamdülillah Ya Rabbi şükür' çeker

- ‘Haya' veya ‘ar' duyguları tamamen sıfırlanmıştır. Beslemeleriyle birlikte malı götürür, bir yandan da sakallarını sıvazlayarak ‘Elhamdülillah, Yarabbi şükür' çekerler.

Dini bütün görünüp, hırsızlık yaparlar

- Şöyle dışardan baksan hepsini adam sanırsın. Ama onlar dünya malına tamah etmiş, bir türlü nefisleri doymayan kifayetsiz muhterislerdir.

- Hele bunların içinde bir de dini bütün görünüp, kutsal dini değerlerimizin ardına saklanarak hırsızlık yapanlar vardır ki onlar benim gözümde münafıktır, münafıktan da aşağıdadır.

Seydişehir'deki hırsız takımına...

- Onlara (Seydişehir'deki hırsız takımına) diyorum ki Ruhsati'nin bu dizellerini sizin için paylaşıyorum. Sizin bu meşine dönmüş suratlarınız varken sanmıyorum ama belki biraz üstünüze alınır, belki biraz utanır da insan olduğunuzu hatırlarsınız.

- Çaldıklarınız burnunuzdan gelsin, kefen paranız olsun inşallah. Sözü, büyük ozan Ruhsati'ye bırakalım:

Anadan doğunca kürkün var mıydı?

Üryan gelmedin mi börkün var mıydı?

Torba torba mecidiyen var mıydı?

Tükenmez parayı sana kim verdi?

Kuş tüyü döşekte yattın uzandın,

Haftada bir çeşit geydin özendin,

Aferin aklına sen mi kazandın?

Şu tompu tarlayı sana kim verdi?

Dinle Ruhsati’yi ne diyom sana,

İyi bir öğüttür sanma ki çene,

Çalışmayla verse verirdi bana,

Bu köşkü sarayı sana kim verdi?”

Memur halimle bu kadar yapabiliyorum Kaymakam Deniz Pişkin daha sonra paylaşımına “Kaymakam bile sosyal medyadan şikayet yazıyor, arkadaş mülki amirsin gerekli işlemleri yap memlekette hırsız da arsız da bırakma senin yapamadığını bu millet nasıl yapsın?” şeklinde yorum yapan bir vatandaşa ise “Hangi devirde yaşıyorsunuz? Çalanlar da sanki salak mı? Herkes daha çalmadan kılıfına uyduruyor? Ben memur halimle bu kadar yapabiliyorum, bir zahmet biraz da siz bir şeyler yapın. Anca ellerinizi bağlayıp, başkalarından kahramanlık bekliyorsunuz. Yazık…” cevabını verdi.

CHP sordu: Kim bu hırsızlar...

Kaymakam Deniz Pişkin'in paylaşımını alıntılayan CHP Seydişehir İlçe Başkanı Orhan Özel de, kaymakama çağrıda bulunarak “Kaymakam bey, kaleminize, yüreğinize sağlık. Ancak kimdir bu Seydişehir’deki hırsızlar, bilmek herkesin hakkıdır!” ifadelerini kullandı.