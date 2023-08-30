Olası İstanbul depreminde içme suyu sorunu yaşayacak en riskli iki bölge açıklandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından olası İstanbul depremiyle ilgili çalışmalara da hız verildi. Bu çalışmalardan biri de, “Depremde İstanbul’un Su Yapıları ve Su Güvenliği” raporu.

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Rapora göre, İstanbul depreminde kentin binalarının yanı sıra içme suyu ve atık su sistemi de büyük tehdit altında. Yeraltındaki boru hatlarında oluşacak hasarların çoğunun Avrupa Yakası’nda yaşanması beklenirken, barajlar ve göllerde hasar oluşacağı öngörülüyor. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, en riskli iki bölgeyi açıkladı.

Milliyet’ten Aleyna Sevim imzalı habere göre, Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız’ın hazırladığı rapora göre, Küçükçekmece Gölü çevresi ve Büyükçekmece Barajı en riskli bölge.

İstanbul’da 21 içme suyu arıtma tesisi, 124 adet su deposu, toplam 19 bin 146 km su şebekesi hattı bulunduğu belirtilen raporda, olası risklere dikkat çekildi:

“Afet Önleme Azaltma Temel Planı’nda 2003 yılındaki toplam 7500 km’lik içme suyu borusu şebekesinin, çeşitli modellerde en iyi ve en kötü senaryolara göre hasarlı nokta sayısı sırasıyla bin 395 ve bin 577 adet olarak tespit edilmiştir. Kanalizasyon şebekesi için bu hasarlı nokta sayıları ise bin 152 ile bin 289 adet olarak verilmiştir.

İçme suyu ve atık su boru hatlarında oluşacak olan hasarların daha çok Avrupa Yakasında ve Bakırköy, Avcılar, Fatih, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenyurt ilçelerindeki şebekede yoğunlaşması beklenmektedir.

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Bayrampaşa, Zeytinburnu ve Fatih de diğer ilçelere göre daha yoğun olan içme suyu dağıtım hatlarının depremde daha büyük hasara uğrama riski bulunmaktadır.

Küçükçekmece Gölü çevresi ve Büyükçekmece Barajı depremde en büyük sismik hareketliliğin beklendiği bölgede yer almaktadır."