Kulis haber! AK Parti ile MHP'nin yerel seçim ittifakı! Adana, Mersin, Antalya MHP'ye...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında dün sürpriz şekilde gerçekleşen 50 dakikalık görüşmenin ardından Ankara kulisleri hızlandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Gelin yerel seçime her parti kendi başına girsin" çağrısı sonrası yapılan görüşmeye ilişkin kulislerde AK Parti ile MHP'nin yerel seçim ittifakı için ne yapacakları konuşulmaya başlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz bir şekilde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek 50 dakika görüşmesi Ankara kulislerini hareketlendirdi. Erdoğan ile Bahçeli arasında geçen görüşmede neler konuşulduğuyla ilgili kulislerde iddialar havada uçuşuyor. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Cenova, görüşmenin yerde arkasıyla ilgili unları anlattı:

Ortak çalışma başlayacak

- İki partinin yerel seçimde yapacağı iş birliği açısından önemli bir toplantı. İş birliği ile belediye meclisinde Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu sağlaması yönünde strateji izlenebilir. Ortak çalışmanın bugünden itibaren başlayacağını söyleyebilirim.

- Görüşme sonrası ortak çalışma kararı verilmesi beklentisi çok yüksek diyebilirim. Görüşme sonrası ortak çalışma talimatının iki parti kurmaylarına verilmesi ve görevlendirme yapılması bekleniyor.

30 büyükşehirde ilçeler de dahil...

- 30 büyükşehirde hem belediye başkan adayları hem ilçelerde ortak çalışma görebiliriz. İstanbul, Ankara çok kritik iki il. Burada hem belirlenecek belediye başkan adaylarının ismi hem de ilçelerde olası iş birliği ile belediye meclisinde Cumhur İttifakının çoğunluğu sağlaması yönünde strateji izlenebilir.

Adana, Mersin, Antalya MHP'ye bırakılabilir

Büyükşehirlerde MHP eksenine baktığımızda Adana, Mersin, Antalya'da belediye başkanlıkları MHP'ye bırakılabilir. 51 ile de iş birliğinin kapsamı sıçrayabilir. Bir önceki yerel seçimde iller yoktu. Bu kez 51 il için ayrı ayrı konuşulabilir.

Adaylar Kasım'ı bulabilir

- Aday adaylarının netleşmesi kasım ayına doğru olacak gibi görünüyor. Aday adayları netleşirken bir kez daha iki liderin bir araya gelmesi hangi isimlerin aday gösterileceği konusunda birbirlerinin nabzını tutmasını bekliyoruz.