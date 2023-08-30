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Darbe girişimi başladı! Ulusal radyoya el kondu, kurumlar kapatıldı

Darbe girişimi başladı! Ulusal radyoya el kondu, kurumlar kapatıldı

GABON'da ulusal radyoyu ele geçiren bir grup, askeri darbe girişiminde bulunduklarını bildirdi. Askerler, seçimlerin iptal edildiğini ve kurumların kapatıldığını açıkladı.

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Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini açıkladı. Ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetime koyduklarını ilan etti.

Bir grup asker adına yapılan açıklamada, seçimlerin iptal edildiği ve ülke sınırlarının kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "Savunma ve güvenlik güçleri olarak Kurumların Geçiş ve Restorasyon Komitesi'nde (CTRI) birleştik. Gabon halkı adına mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik." ifadesi kullanıldı.

Başkent'te silah sesleri duyuldu

Öte yandan başkent Librevil'de silah sesleri duyulduğu bildiriliyor. Ülkedeki darbe girişiminin ardından seçim sonuçlarının iptal edildiği, cumhuriyetin tüm kurumlarının feshedildiği ilan edildi.

2019'da da darbe girişimi olmuştu

Öte yandan 2019 yılının başlarında da Gabon'da askeri darbe girişimi olmuştu. Ulusal Radyo'yu basan Teğmen Kelly Ondo Obiang liderliğindeki birkaç asker, darbeyi Fas'ta tedavi gören devlet başkanları Ali Bongo'ya karşı yaptıklarını açıklamıştı.

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