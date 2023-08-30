28 Şubat'ın 'ikna odası' Kıbrıs'ta hortladı! Başını açmazsan diplomanı alamazsın!

KKTC Girne Anafartalar Lisesi'nde öğrenim gören Y.B. başörtüsünü çıkarması için psikolojik şiddete maruz kaldı. Yaşadığı zulmü yazdığı mektupla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a anlattı.

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Girne Anafartalar Lisesi'nde öğrenim gören Y.B, mezuniyet töreninde diplomasını başörtülü olarak almak istedi. Ancak okulda görev yapan Gaye Kırcalılar ve Zehra Kafesci adlı iki öğretmen Y.B'nin diploma törenine başörtüsü ile gelemeyeceğini, gelmesi halinde ise diplomasının verilmeyeceğini söyledi.

Başını şiddet kullanarak zorla açtırdılar

İddiaya göre mezuniyet törenine başörtüsü ile gelen Y.B, bu iki öğretmen tarafından okuldan kovuldu. Başını açmaması halinde diploma alamayacağı söylenen Y.B gözyaşları içerisinde okuldan ayrıldı. Yaşanan olayın ardından Anafartalar Lisesi Mezuniyet töreninden kovulan Y.B isimli öğrencinin baş muavin tarafından okula geri çağırılarak diploması verilmek istendi. Ancak Gaye Kırcalılar ve Zehra Kafesci adlı öğretmenler bu kez e Y.B'nin başörtüsünü şiddet uygulayarak zorla çıkarttı.

Diplomasını gözyaşları içerisinde aldı

İki öğretmeninin zorla başörtüsün çıkarttığı Y.B diplomasını gözyaşları içerisinde aldı. Anafartalar Lisesi'nde yaşanan olay KKTV Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na aktarılsa da şu ana kadar bir girişimde bulunulmadı. KKTC'de yaşanan başörtüsü skandalına tepkilerde beraberinde geldi. Ada basını yaşanan skandalı manşetlerine taşırken STK'lar ise hiçbir açıklama yapmayarak konunun dışında kalmayı tercih etti.

Erdoğan ailesine mektup yazdı

Yaşanan olay sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a mektup yazan Y.B, mektubunda şu ifadelere yer verdi; "Ben Y.,B bu yıl Girne Anafartalar Lisesinden mezun oldum. Siz benim örnek aldığım, annem gibi gördüğüm biri olduğunuz için yaşadığım travmayı size anlatmak istedim. 18 yaşını doldurduğum gün rabbimin emri gereği kapandım ve okul mezuniyet gecesine diplomamı almak izin bu şekilde gittim. Ancak okul idarecileri ve bazı öğretmenler beni okuldan kovdu. Daha sonra Müdür muavini beni diplomama almam için okula geri çağırdı ve diplomamı başörtülü alabilmeme için tüm okula karşı durdu.

Ama sınıf öğretmenim Gaye Kırcalılar ve idareci Zehra Kafesçi üzerime çullanıp zorla başörtümü çıkardılar. Gözyaşlarım sel oldu ama yine de acımadılar. İçimi en çok kanatan ise benim gibi kapanmak isteyen yüzlerce arkadaşım bu olaydan sonra kapanmaktan vazgeçtiler. Bu çağda bu tür çirkin olayların yaşanması utanç vericidir. Kıbrıs'ta buna diyecek birisi yok maalesef. Ne olur bize yardım edin okullarımıza başörtülü gidebilelim."

Anafartalar Lisesi Müdür Muavini Burcay Türkman ise okulda yaşanan başörtüsü skandalı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a mektup gönderdi.