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İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin 6.5 milyon Euro bedelle Nottingham Forest'a transfer olacağı belirtildi.

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Fenerbahçe'yle geride bıraktığımız sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Michy Batshuayi, Sarı-Lacivertlilere veda edebilir.

A Spor'un haberine göre Sarı-lacivertli kulüp, Belçikalı futbolcu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile anlaşma sağladı.

Ayrıca haberde İngiliz ekibinin 29 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe'ye 6.5 milyon Euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Batshuayi'nin transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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