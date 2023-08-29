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Süper Lig ekibine gidiyor! İşte Midtsjö'nün yeni takımı...

Süper Lig ekibine gidiyor! İşte Midtsjö'nün yeni takımı...

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Fredrik Midtsjö sürpriz bir transfere imza atmak üzere. Fredrik Midtsjö'nün Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'a transfer olacağı iddia ediliyor.

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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Transfer ettiği Fredrik Midtsjö, Sarı-Kırmızılılardan ayrılıyor.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Fredrik Midtsjö, beIN SPORTS'un haberine göre Pendikspor'a imza atıyor.

Haber detayında Pendikspor'un hem Galatasaray hem de Fredrik Midtsjö ile her konuda anlaştığı bilgisi geçildi. Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Pendikspor'un Fredrik Midtsjö transferi için Galatasaray'a 3 milyon Euro ödeyeceği iddia ediliyor.

Galatasaray formasıyla toplam 28 maça çıkan Fredrik Midtsjö 2 gol, 2 asistlik istatistik yakalamıştı.

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