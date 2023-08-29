BIST 7.907
DOLAR 26,60
EURO 28,87
ALTIN 1.653,91
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Süper Lig'in devi Koray Günter'in peşinde!

Süper Lig'in devi Koray Günter'in peşinde!

Beşiktaş'ın, Hellas Verona forması giyen savunma oyuncusu Koray Günter ile ilgilendiği belirtildi.

Abone ol

Hellas Verona forması giyen Koray Günter için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, 29 yaşındaki futbolcunun Verona'da teknik direktör Marco Baroni'nin planları arasında yer almadığı kaydedildi.

Deneyimli futbolcunun bu nedenle yeni bir kulüp aradığı ancak henüz geleceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Koray Günter'e şu anda Beşiktaş'ın ilgisinin olduğu öne sürüldü.

Hellas Verona'nın, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki savunma oyuncusundan para kazanmak istediği vurgulandı.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Koray Günter, Hellas Verona forması altında çıktığı 105 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Başakşehir'deki vale cinayetiyle ilgili 10 kişi yakalandı
İstanbul Başakşehir'deki vale cinayetiyle ilgili 10 kişi yakalandı
Prigojin’in cenaze töreni St. Petersburg’da yapıldı
Prigojin’in cenaze töreni St. Petersburg’da yapıldı
Türk kulüpleriyle anılıyordu! Eden Hazard kararını verdi
Türk kulüpleriyle anılıyordu! Eden Hazard kararını verdi
FETÖ firarisi eski komiser yardımcısı Ankara'da yakalandı
FETÖ firarisi eski komiser yardımcısı Ankara'da yakalandı
Adıyaman'da ticari araç ve otomobil birbirine girdi! Kazada 4 kişi yaralandı
Adıyaman'da ticari araç ve otomobil birbirine girdi! Kazada 4 kişi yaralandı
Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen orman memuru kurtarılamadı
Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen orman memuru kurtarılamadı
Antalya'da dev kaçakçılık operasyonu! 44 bin 600 dolu makaron, 140 litre sahte alkol ele geçirildi,
Antalya'da dev kaçakçılık operasyonu! 44 bin 600 dolu makaron, 140 litre sahte alkol ele geçirildi,
Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi
Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi
Irak ve Suriye'de operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'de operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi
Cildinizdeki lekeler hastalıkların habercisi olabilir! Uzmanlar uyardı "Cildiniz sağlığın göstergesi"
Cildinizdeki lekeler hastalıkların habercisi olabilir! Uzmanlar uyardı "Cildiniz sağlığın göstergesi"
Vedat Işıkhan'dan Türk Kızılaya kan bağışı
Vedat Işıkhan'dan Türk Kızılaya kan bağışı
Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin iki belediye başkan adayını açıkladı
Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin iki belediye başkan adayını açıkladı