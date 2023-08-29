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Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanan silah kaçakçılığı yapan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alanya KOM Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti suçunun önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde; Tosmus Mahallesin'de bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada 10 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 108 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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